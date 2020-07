Mackenzie Davis parla di un possibile sequel di Terminator: Destino Oscuro

News





01/07/2020 |

Lo scorso anno è arrivato nei cinema Terminator: Destino Oscuro, il nuovo capitolo dedicato al franchise nato nel 1984 grazie a James Cameron. Diretto da Tim Miller e con un cast in parte nuovo e in parte già conosciuto, vedi la presenza di Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, la pellicola non ha avuto un grande impatto al botteghino incassando 261 milioni di dollari in tutto il mondo.



Al di là del risultato, però, quella di Terminator è una saga che affascina sempre e in molti si chiedono se arriverà un nuovo film a breve. Sull'argomento Nme ha interpellato Mackenzie Davis, attrice che nell'ultima opera ha interpretato Grace: "Io ho amato veramente il film e sono orgogliosa di quello che è stato fatto, ma il box office non ha aperto le porte ad un sequel e credo che sia abbastanza folle che possa esistere una richiesta per il settimo film. Si dovrebbe solo prestare attenzione a ciò che il pubblico vuole - e loro vogliono cose nuove e io voglio cose nuove".



Terminator: Destino Oscuro è stato rilasciato nel nostro Paese lo scorso 31 ottobre.



Questa la sua sinossi:

Sarah Connor è tornata da molto lontano e si sta preparando con un gruppo di nuovi agenti a combattere contro un nemico indistruttibile: il T-1000.