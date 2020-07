Zachary Levy sarà l'ex giocatore di football Kurt Warner nel nuovo progetto Lionsgate

News





02/07/2020 |

Zachary Levy sarà l'ex giocatore di football americano statunitense Kurt Warner, il quarterback che nel 2017 ha avuto anche l'onore di entrare nella Hall of Fame della NFL, in un nuovo film che presto lo vedrà coinvolto. Il progetto, dal titolo American Underdog: The Kurt Warner Story, sarà sviluppato dalla Lionsgate e dalla Kingdom Story ed inizierà la produzione verso la fine dell'anno. La regia sarà affidata ai fratelli Jon ed Andrew Erwin.



Warner ha giocato nella NFL dal 1994 al 2008 diventando uno dei free agent migliori dell'intera storia della federazione ed anche uno dei più titolati. La sceneggiatura sarà basata su alcune interviste con Warner e sulla biografia All Things Possible: My Story of Faith, Football, and the First Miracle Season.



David Aaron Cohen, Jon Gunn e Jon Erwin hanno scritto la sceneggiatura mentre la produzione è affidata a Mark Ciardi e Kevin Downes.