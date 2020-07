Frosty the Snowman: Jason Momoa in trattative per prestare la voce al personaggio

News





02/07/2020 |

Jason Momoa, il protagonista di Aquaman, cinecomic della DC Comics e della Warner Bros., è entrato in trattative per essere il protagonista di Frosty the Snowman. Nel progetto della Warner Bros. Pictures, nel caso in cui le trattative dovessero andare a buon fine, Momoa presterà la voce al protagonista Frosy. Il film sarà un ibrido, live-action e CG. Dell'animazione si occuperà la Framestore UK.



Momoa figura anche tra i produttori del progetto con Geoff John e Greg Silverman e Jon Berg della Stampede. La sceneggiatura sarà scritta da David Berenbaum.



Lo stesso Silverman ha avuto modo di spendere belle parole per Momoa: "E' un uomo pieno di amore, compassione ed ha una profonda connessione con la famiglia... tutto quello che ritroviamo nello spirito vivente del Natale e di Frosty".



Il personaggio di Frosty nasce dalla popolare canzone natalizia scritta da Walter Rollins e Steve Nelson.