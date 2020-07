Danny Glover parla del nuovo capitolo di Arma Letale

News





02/07/2020 |

Lo scorso gennaio il produttore Dan Lin aveva annunciato la nascita del progetto riguardante un nuovo capitolo di Arma Letale. Non un reboot con nuovi attori ma un tentativo di dar seguito alla storia nata nel 1987 grazie a Richard Donner, il regista, e ai due protagonisti Mel Gibson e Danny Glover.



La saga è costituita da quattro film ed il quinto si trova in una fase embrionale. Ma veramente ci sarà Arma Letale 5? A rispondere alla domanda ci ha pensato Danny Glover attore che si è calato nel ruolo del poliziotto Roger Murtaugh. A Variety la star ha risposto così sulle possibilità di vedere il sequel: "Abbiamo avuto modo di parlarne lo scorso gennaio. Non voglio però raccontare i dettagli della trama che ho letto, però posso dire che rimarcava alcune delle cose che stanno accadendo oggi. Ma sto parlando di gennaio, la storia cambia cosi velocemente... Si, ne abbiamo parlato ed esiste un qualcosa simile ad un piano".



Glover ha ammesso di aver apprezzato la storia: "Mi è piaciuta. Se dovesse accadere sarebbe un qualcosa di straordinario. Se Arma Letale ci dovesse dare una sorta di contributo in più, sarebbe veramente interessante farlo, cosi come sarebbe interessante affrontare il tutto nel quadro politico ed ecumenico in cui ci troviamo".



Secondo le prime informazioni il nuovo Arma Letale, oltre a Glover, vedrà anche il ritorno del regista Donner e dell'altro protagonista Mel Gibson.