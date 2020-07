The Billion Dollar Spy: le riprese dureranno dodici mesi

News





03/07/2020

Amma Asante, regista inglese, ha rivelato i suoi piani per le riprese del suo progetto The Billion Dollar Spy, attualmente bloccato a causa della pandemia Covid-19. La stessa Asante, parlando del film, ha spiegato che le riprese dello stesso dureranno in totale dodici mesi e che ci sarà bisogno della presenza della neve per quanto riguarda alcune scene.



Adattato da Benjamin August e basato sull'omonimo romanzo di David E. Hoffman, il film, prodotto dalla Walden Media e dalla Weed Road Pictures, racconta la vera storia di un uomo che è diventato una delle spie più preziose del Pentagono durante gli ultimi anni della Guerra Fredda.



Della produzione si occuperà anche Akiva Goldsman.



Attualmente la pellicola non ha ancora un cast annunciato.