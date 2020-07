Sam Neill parla di Jurassic World: Dominion

News





03/07/2020 |

Jurassic World Dominion non sarà soltanto un nuovo capitolo del franchise di Jurassic World, ma sarà anche il film che riporterà sul set i tre protagonisti del primo storico Jurassic Park: Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern. E Sam Neill, nel corso di un'intervista rilasciata a Yahoo Movies UK, ha raccontato che la sua presenza non sarà un semplice cameo, aprendo dunque le porte ad un inserimento importante all'interno di una storia che sarà tutta da scoprire.



Neill ha interpretato il paleontologo Alan Grant, visto nel primo e nel terzo capitolo di Jurassic Park ed è stata la colonna portante della trilogia con Goldblum e la Dern. "Saremo tutti e tre nel film e non vedo l'ora di stare con loro" - ha confermato ancora l'attore che poi ha scherzato: "Probabilmente non correrò cosi velocemente come ho fatto 27 anni fa".



Il trio si affiancherà cosi ai due protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard che abbiamo visto nei primi due film di Jurassic World:: "Sarà un piacere lavorare con loro, tutti li amano" ha concluso Neill.



Jurassic World Dominion attualmente è fermo ai box a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Se i piani non dovessero cambiare, il prossimo 6 luglio le riprese ripartiranno all'interno dei Pinewood Studios.



La regia sarà di Colin Trevorrow.