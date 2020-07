Chris Evans torna a parlare della sua esperienza nella Marvel

News





03/07/2020 |

Chris Evans è stato una delle colonne portanti della Marvel. L'attore ha interpretato per quasi dieci anni Capitan America, uno dei supereroi più famosi e conosciuti dello studio, valorizzandolo sia all'interno del franchise dedicato all'eroe dal grande scudo, sia nella saga di The Avengers.



Ora le strade tra Evans e la Marvel si sono separate, con l'attore che ha deciso di mettersi alla ricerca di progetti diversi. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Backstage, però, la star è tornata sulla collaborazione con la casa dei fumetti, spiegando i motivi che lo hanno spinto a lasciare: "Ho amato assolutamente il mio tempo trascorso con la Marvel e devo dire che già mi manca. Ma non si può negare che è molto eccitante avere la completa libertà di assecondare il mio appetito creativo".



Il primo film che ha visto l'approdo di Evans nell'Universo Marvel è stato Captain America - Il primo Vendicatore (2011). Da quel momento l'attore ha recitato anche in Thor: The Dark World (2013), Captain America: Il Soldato d'Inverno (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015), Captain America: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018), Captain Marvel (2018) e Avengers: Endgame (2019).

Recentemente, invece, parlando di nuovi progetti, lo abbiamo visto in Cena con delitto - Knives Out ed ès stato scritturato anche per Bermuda Triangle.