Chiwetel Ejiofor parla di Sam Raimi e di Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia

03/07/2020 |

Come sappiamo nel sequel di Doctor Strange, intitolato Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, ci sarà anche Chiwetel Ejiofor che riprenderà il personaggio chiamato Mordo. Per l'attore sarà l'occasione di lavorare per la prima volta con Sam Raimi, regista scelto per guidare questo nuovo affascinante capitolo.

Ma cosa pensa Ejiofor di Raimi? A raccontarlo è stato lui stesso: "Amo Sam Raimi, sono entusiasta di poter lavorare con lui al secondo capitolo di Doctor Strange. In tutto ciò che fa lui porta una ricchezza di immaginazione e passione. E' una figura fondamentale del genere. Mi ricordo di aver visto Darkman quando ero bambino. Andava oltre, è così incredibile".



L'attore ha proseguito: "Ha una mente incredibile e penso che sia davvero in grado di portare quella mente nella sua narrazione in un modo davvero unico. E' molto adatto al mondo che è stato creato dal Dottor Strange e sono molto entusiasta di vedere cosa farà con quel mondo" - ha svelato a Gamesradar.



Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia uscirà nel 2022 e vedrà tornare come protagonista Benedict Cumberbatch.