No More Goodbyes: Eric Roberts e Jequan Jackson nel cast del film

News





05/07/2020 |

Eric Roberts e Jequan Jackson sono entrati ufficialmente a far parte del cast di No More Goodbyes, il drama movie la cui regia è stata affidata a James Ganiere.



Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Rebekah Ganiere, racconta la storia di un ragazzo sedicenne di nome Mark che, dopo la scomparsa della madre, deciderà di fuggire con il fratello Tristan, quest'ultimo autistico ed affetto da disturbo da stress post-traumatico, nel tentativo di evitare la separazione a causa di quanto specificato dalla legge. Ad aiutarli ci penserà anche un ex militare di nome Stan.



Il cast compren de Tom Nowicki, Miriam A. Hyman, Sal Velez Jr, Michael Patrick Lane.



Non è stato ancora specificato quando la pellicola entrerà in produzione.