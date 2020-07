Lanterna Verde farà la sua comparsa nella Snyder's cut di Justice League?

News





05/07/2020 |

Come sappiamo c'è tanta attesa per la director's cut di Justice League, la versione totale del film di Zack Snyder che verrà rilasciata nel 2021 su HBO Max. E questo anche grazie a piccole rivelazioni fornite dallo stesso regista che lo scorso maggio, ad esempio, aveva annunciato la presenza di Darkseid. E pochi giorni fa Snyder ha aperto le porte anche alla comparsa di Lanterna Verde.



Durante un botta e risposta su Twitter con un fan, infatti, Snyder, alla domanda sull'eventuale arrivo nel film dell'eroe della DC Comics ha risposto con l'emoticon dell'occhiolino. Una risposta, dunque, che apre in maniera legittima le porte all'entrata anche di questo personaggio (in attesa ovviamente di conferme ufficiali).



Ricordiamo che Justice League, film corale della Warner Bros. Pictures, è nato grazie alla regia di Snyder ma è stato concluso da Joss Whedon, dopo il lutto familiare che ha colpito il regista. Con la Snyder's cut gli appassionati del genere potranno finalmente vedere per intero la pellicola pensata ed immaginata da Snyder.