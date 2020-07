The Tax Collector: online il trailer del film con Shia LaBeouf

News





05/07/2020 |

E' stato rilasciato il primo trailer ufficiale di The Tax Collector, il nuovo lavoro di David Ayer. L'indie thriller è stato acquistato dalla RLJE Films e verrà rilasciato nelle sale USA, emergenza sanitaria permettendo, il prossimo agosto.



All'interno del film troviamo Bobby Soto e Shia LaBeouf come i due attori principali chiamati ad interpretare David e Creeper, esattori delle tasse per un signore del crimine di nome Wizard. Quando il più acerrimo nemico di Wizard tornerà a Los Angeles il suo intero business sarà in pericolo e David dovrà far di tutto per salvare se stesso e la sua famiglia. Lana Parrilla, Chelsea Rendon e Jay Reeves sono gli altri attori che ritroviamo nel cast.



Ayer ha anche scritto sceneggiatura della pellicola. Nel cast recitano anche George Lopez e Cinthya Carmona.



Tra i produttori, oltre ad Ayer, spiccano anche Chris Long, Tyler Thompson e Matthew Antoun.