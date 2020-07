Marwan Kenzari parla del sequel di Aladdin

News





05/07/2020 |

Dopo aver interpretato Jafar in Aladdin, live-action movie della Disney uscito nel 2019, Marwan Kenzari ha parlato apertamente del possibile secondo capitolo del film. La Disney, infatti, avrebbe intenzione di realizzare un sequel per raccontare ancora le gesta del personaggio e Kenzari ha dichiarato di essere disponibile a tornare sul set: "Sarei veramente grato di poter recitare all'interno del secondo capitolo - ha spiegato a comicbook - ma dipende da chi dovrà decidere. Per quanto mi riguarda sono pronto".



Il primo Aladdin è stato diretto da Guy Ritchie ed ha visto Mena Massoud recitare come protagonista. Il cast vedeva al suo interno anche Will Smith nella parte del genio della lampada e Naomi Scott nel ruolo di Jasmine.



La pellicola è stato un successo planetario arrivando a superare il miliardo di dollari.