E' scomparso Ennio Morricone, il compositore Premio Oscar

News





06/07/2020 |

Un grave lutto ha colpito il mondo della musica, dell'arte e dello spettacolo. All'età di 92 è scomparso il compositore, musicista, direttore d'orchestra e arrangiatore italiano Ennio Morricone.



Morricone nel corso della sua carriera ha dato un grande contributo al cinema italiano ed internazionale, grazie alle sue musiche, famose in tutto il mondo, che hanno accompagnato film di diverso genere. Il Maestro ha collaborato all'inizio degli anni sessanta con Luciano Salce per la bellezza di otto film tra i quali Il Federale, Slalom e Dove Vai in Vacanza?, proseguendo i suoi lavori per il cinema con Sergio Leone, con il debutto in Per un Pugno di Dollari (1964). Con il regista, autore di diverse pellicole appartenenti al genere spaghetti-western, spiccano poi le collaborazioni per Il Buono, il Brutto e il Cattivo (1966) e C'era una Volta il West (1968). Sempre per Leone, Ennio Morricone nel 1984 realizzò le musiche per C'era una Volta in America.



Restando in Italia Morricone ha collaborato anche con Carlo Verdone (Un Sacco Bello e Bianco, Rosso e Verdone), con Bernardo Bertolucci, Mario Monicelli, Lina Wertmuller e Giuseppe Tornatore.



A livello internazionale, nel corso degli anni, le musiche di Ennio Morricone hanno accompagnato pellicole quali I Giorni del Cielo di Terrence Malick (1978), Gli Intoccabili di Brian De Palma (1987) e The Hateful Eight di Quentin Tarantino (2015), un lavoro, quest'ultimo, per il quale ottenne anche il suo secondo Premio Oscar dopo quello onorario ricevuto nel 2007.



Tra i riconoscimenti ottenuti in carriera, ricordiamo tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d'argento, due European Film Awards, un Leone d'Oro alla carriera e un Polar Music Prize.