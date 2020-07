La DC Comics pronta a portare sul grande schermo Zatanna?

News





06/07/2020 |

La DC Comics starebbe pensando ad allargare il suo universo cinematografico con l'inserimento di un nuovo personaggio. Stiamo parlando di Zatanna, la maga supereroina creata negli anni sessanta da Gardner Fox e da Murphy Anderson.



Secondo quanto riportato da dceumythic, la Warner Bros. Pictures avrebbe deciso di sviluppare una pellicola con Zatanna che non è collegata, però, con il progetto Justice League Dark in lavorazione tramite la Bad Robot.



Da tempo si parla di una possibile pellicola dedicata a Zatanna, così come da anni si racconta dell'intenzione della Warner di portare al cinema anche Supergirl e Batgirl. Vedremo dunque se il progetto riuscirà a prendere forma oppure se resterà ancora una volta fermo nel limbo.