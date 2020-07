Borderland: John Boyega, Jodie Turner-Smith e Felicity Jones saranno i protagonisti del film

News





06/07/2020 |

John Boyega, uno degli attori che abbiamo visto negli ultimi episodi di Star Wars, Jodie Turner-Smith e Felicity Jones sono stati scritturati per recitare come protagonisti all'interno di Borderland, thriller movie che sarà diretto dai fratelli Charles e Thomas Guard (The Uninvited).



Il film seguirà la storia di un soldato paramilitare irlandese che assiste all'assassinio di sua moglie da parte di un sergente della SAS e che farà di tutto per ottenere vendetta.



I fratelli Guard hanno scritto la sceneggiatura con Ronan Bennett, adattando il romanzo The Road to Balcombe Street di Steven S. Moysey. Chris Coen, Rebecca Brown e la Rocket Science saranno i produttori.



Le riprese partiranno nei primi mesi del 2021 nel Regno Unito.