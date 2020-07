Le riprese della serie tv del Signore degli Anelli e di Cowboy Bepop ripartiranno in Nuova Zelanda

News





06/07/2020 |

Novità in vista per le pellicole cinematografiche e televisive e per le serie tv che dovranno essere girate in Nuova Zelanda. Lo stato, infatti, ha dato il via libera alla riapertura dei set e dunque il semaforo per diverse produzioni è diventato verde.



Tra i progetti che entreranno in lavorazione spiccano anche la serie tv dedicata al Signore degli Anelli, che sarà sviluppata da Amazon Prime Video, e di Cowboy Bepop, adattamento dell'anime i cui diritti appartengono alla piattaforma Netflix.



La Nuova Zelanda è stata tra le nazioni più rigorose per quanto riguarda il contenimento e il tentativo di limitare la diffusione del COVID-19, includendo misure volte a limitare la circolazione all'interno del paese.



La serie del Signore degli Anelli era entrata in pre-produzione lo scorso marzo ma le riprese non sono mai iniziate. Stessa sorte per Cowboy Bebop che, in pratica, ripartirà da zero.