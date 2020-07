Batman v Superman: Dawn of Justice: disponibile la Ultimate Edition su HBO Max

News





06/07/2020 |

Nel 2021 HBO Max porterà sulla sua piattaforma streaming la famosa director's cut di Justice League, il film completo che Zack Snyder non ha potuto portare nelle sale a causa del dramma familiare che lo ha colpito e che ha lasciato nelle mani del regista Joss Whedon. Con quella che ad oggi viene chiamata a tutti gli effetti Snyder's Cut, il regista ha deciso così di regalare ai fan la sua visione della pellicola corale sviluppata dalla Warner Bros. Pictures e dalla DC Comics.



Nel frattempo, però, le sorprese non sono certo finite qui perché, sempre su HBO Max, è disponibile da ieri Batman v Superman: Dawn of Justice Ultimate Edition. Anche qui si tratta del film di Zack Snyder contenente però tutti quei tagli cinematografici che non sono stati inseriti nel film finale destinato alla proiezione nelle sale. Nuove scene, dunque, che sono stati girate ma che nessuno del pubblico ha mai potuto vedere.



Ad annunciare l'evento è stato lo stesso regista che, tramite Twitter, ha pubblicato il post: "Excited that Batman v Superman: Dawn of Justice Ultimate Edition is now streaming exclusively on @HBOMax.". Inoltre Snyder ha anche pubblicato un poster del Batman interpretato da Ben Affleck.