Mike Flanagan parla dell'adattamento di Revival

News





06/07/2020

Dopo Il Gioco di Gerald, Doctor Sleep e l'annunciato Hallorann, Mike Flanagan lavorerà presto ad un altro adattamento dei romanzi di Stephen King. Stiamo parlando di Revival che sarà sviluppato dalla Warner Bros. Pictures. Per il regista si tratta del ritorno ad un horror movie diverso rispetto agli altri due film basati sui lavori di King: "Quello che amo di questo progetto è che stiamo parlando di un ritorno ad una sorta di orrore cosmico, penso che sia divertente - ha raccontato -. E' inesorabilmente oscuro e cinico. E' tetro e cattivo ed è per questo che mi piace. Non ho avuto modo di finire un film di questo genere dai tempi di Ouija".



Flanagan ha anche aggiunto un particolare molto importante: la prima bozza di sceneggiatura è stata completata e Stephen King l'ha apprezzata.



Sinossi del romanzo:

Più di cinquant'anni fa, in una placida cittadina del New England, un'ombra si allunga sui giochi di un bambino di sei anni. Quando il piccolo Jamie alza lo sguardo, sopra di lui si staglia la figura rassicurante del nuovo reverendo, appena arrivato per dare linfa alla vita spirituale della congregazione. Intelligente, giovane e simpatico, Charles Jacobs conquista la fiducia dei suoi parrocchiani e l'amicizia incondizionata del bambino: per lui il pastore è un eroe, soprattutto dopo che gli ha "salvato" il fratello con una delle sue strepitose invenzioni elettriche. Ma l'idillio dura solo tre anni: la tragedia si abbatte come un fulmine su Jacobs, tutto il suo mondo è ridotto in cenere e a lui rimane solo l'urlo disperato contro il Dio che lo ha tradito. E il bando dal piccolo Eden che credeva di avere trovato. Trent'anni dopo, quando Jamie avrà attraversato l'America in compagnia dell'inseparabile chitarra che l'ha reso famoso, e dei demoni artificiali che ha incontrato lungo il cammino, l'ombra di Charles Jacobs lo avvolgerà ancora: questa volta per suggellare un patto terribile e definitivo.