Henry Cavill parla di Superman e ammette di sentire la pressione dei fan

06/07/2020

Da diversi mesi ormai si parla di un possibile ritorno nelle sale cinematografiche di Superman, il supereroe della DC Comics che è stato interpretato ultimamente da Henry Cavill. E proprio lo stesso attore è stato più volte interpellato in merito ad un suo possibile ritorno sul set, aprendo di fatto le porte ad un eventuale film con lui protagonista.

Ovviamente le sue parole hanno fatto il giro del web, alimentando nel pubblico la speranza di rivedere Superman nelle sale. Ma come sta vivendo lo stesso Cavill le continue domande da parte dei fan? La risposta la star l'ha data a Variety durante un podcast: "I rumor diventano sempre già sfrenati di giorno in giorno. Su internet leggo speculazioni e cose che a volte sono straordinarie ed altre frustranti. La gente ne parla come se sapesse tutto. Detto questo, l'importante è che la gente ne sia entusiasta e penso che sia importante essere contenti di un personaggio come Superman".



Vedremo se con il passare del tempo la Warner Bros. Pictures darà un aggiornamento positivo in merito ad un possibile film con protagonista Superman, realizzando cosi il desiderio dei fan.