Chris Hemsworth da Thor a... Hulk Hogan nel nuovo film di Todd Phillips

06/07/2020 |

Era il 1979 quando, per la prima volta in carriera, un lottatore, all'anagrafe Terrence Gene Bollea, salì su un ring della WWE con il nome di "The Incredible" Hulk Hogan. L'inizio di quell'avventura generò una serie di eventi che nel 1984 portarono alla nascita di uno dei movimenti legati al wrestling più famosi di sempre: l'Hulkamania! E Hulk Hogan per diverse generazioni di spettatori e amanti dello sport entertainment ha rappresentato un vero mito, diventando anche un attore sia a livello cinematografico (vedi Rocky III, Cose dell'altro Mondo e Spia e Lascia Spiare) che televisivo.



Ed è stato annunciato che la storia di Hulk Hogan vivrà anche a livello cinematografico con un progetto che sta muovendo i primi passi. Il film, attualmente senza titolo, sarà diretto da Todd Phillips (Joker) e vedrà protagonista Chris Hemsworth, l'attore che nell'universo Marvel interpreta Thor. La star, interpellato sull'adattamento cinematografico, ha parlato della pellicola: "E' un progetto veramente divertente - ha spiegato a Total Film - Come potete immaginare la preparazione per il ruolo sarà fisica e dovrò crescere a livello muscolare più di quanto abbia mai fatto prima, anche più di quanto ho messo su per Thor. L'accento dovrò metterlo non solo sulla parte fisica ma anche sull'atteggiamento".



Hemsworth, per calarsi nella parte, dovrà anche studiare da vicino il mondo del wrestling: "Dovrò fare un tuffo profondo al suo interno e sono davvero impaziente".



Al momento non è stato annunciato quando partiranno le riprese ma già la prima bozza di sceneggiatura è stata scritta.