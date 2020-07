Charlize Theron parla di Furiosa e della decisione di ingaggiare una nuova attrice

News





07/07/2020 |

Il successo ottenuto da Mad Max: Fury Road ha spinto la produzione del film ad allargare l'universo della pellicola con la creazione dello spin-off interamente dedicato a Furiosa, il personaggio interpretato dall'attrice Premio Oscar Charlize Theron. La star, però, non sarà presente all'interno della pellicola, questo perché il regista George Miller ha scelto di voler inserire una Furiose più giovane rispetto a quella vista in Mad Max, dettaglio che lo ha spinto verso un nuovo casting. La decisione è stata già commentata dai fan, divisi sull'argomento, ed è stata trattata anche dalla Theron che ha manifestato qualche dubbio a riguardo: "E' difficile da mandare giù - ha raccontato all'Hollywood Reporter -. Io stimo George e lo stimo ancora di più dopo averci lavorato, anche perché è un genio. Io, però, adoro il personaggio di Furiosa e sono felice di aver avuto una parte di responsabilità nel crearlo, penserò sempre a lei con affetto".



L'attrice ha proseguito: "Mi piacerebbe vedere andare avanti la storia e se questo è il modo migliore per farlo mi fiderò".



Il casting del film è in corso e ancora non sappiamo chi si calerà nella parte della protagonista. Diverse settimane fa il nome accostato al personaggio era quello di Anya Taylor-Joy ma conferme non ne sono ancora arrivate.