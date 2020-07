Costantine: presto un nuovo film con Keanu Reeves?

News





07/07/2020 |

Era il 2005 quando Keanu Reeves decise di interpretare John Costantine, l'esorcista dai poteri sovrannaturali nato dall'omonimo fumetto. La pellicola fu particolarmente apprezzata dal pubblico e a distanza di quindici anni si parla di un suo possibile ritorno. Dagli USA, infatti, arriva l'indiscrezione che la Warner Bros. Pictures starebbe pensando di riportare in vita il progetto che dovrebbe vedere coinvolto nella produzione J.J. Abrams. L'obiettivo non sarebbe quello di far uscire il film al cinema ma di portarlo sulla piattaforma HBO Max.



Le voci, ancora da confermare, parlano anche di un possibile ritorno di Keanu Reeves, attore che la Warner vorrebbe ancora una volta nei panni di Costantine.



Il nome di Costantine, dunque, si accosta a quello di Zatanna, altro cinecomic che potrebbe essere presto trasformato in film. E non sarebbe un caso. La Warner, infatti, sarebbe sempre intenzionata a portare nelle sale Justice League Dark e la nascita di standalone movies dedicati ai personaggi del film corale potrebbe aiutare il pubblico ad avvicinarsi al film in questione.