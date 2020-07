Brad Pitt sarà il protagonista di Bullet Train

News





07/07/2020 |

Brad Pitt è stato scritturato per recitare come protagonista in Bullet Train, pellicola action-thriller sviluppata dalla Sony Pictures. L'attore sarà diretto da David Leitch che si occuperà anche della sceneggiatura con Zak Olkewicz.

La pellicola sarà l'adattamento cinematografico del romanzo giapponese Maria Beetle, scritto da Kotaro Isaka. Ryosuke Saegusa e Yuma Terada saranno i produttori esecutivi di questo progetto. Tra i produttori troviamo Leitch e Kelly McCormick tramite la loro 87North insieme ad Antoine Fuqua e Kat Samick. Brittany Morrissey supervisionerà il progetto per conto della Sony Pictures.



Non sono state rilasciate invece informazioni sulla trama e sulla data di inizio delle riprese.



Brad Pitt ha recitato lo scorso anno nelle pellicole Ad Astra e C'Era una Volta a... Hollywood.