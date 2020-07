La nuova serie animata di Transformers arriva su Netflix

News





07/07/2020 |

Il prossimo 30 luglio l'universo di Transformers abbraccerà una nuova serie animata dal titolo Transformers: War For Cybertron Trilogy - L'assedio. Saranno 14 in tutto gli episodi di questa nuova avventura dedicata agli Autobot e ai Decepticon.



Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale che trovate qui sotto.



Sinossi di Transformers: War For Cybertron Trilogy - L'assedio:

La devastante guerra civile tra gli Autobot e i Decepticon è ormai agli sgoccioli. Segui le storie inedite degli scontri tra Autobots e Decepticon, mentre i loro leader Optimus Prime e Megatron li guidano alla lotta per il proprio futuro. La guerra finisce qui.

In arrivo il 30 luglio solo su Netflix.