Dylan OBrien in trattative per recitare nel nuovo film di Peter Farrelly

07/07/2020 |

Dylan O’Brien, star del franchise Maze Runner, è entrato ufficialmente in trattative per recitare all'interno del nuovo film di Peter Farrelly basato sul romanzo The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War. Se le trattative andranno a buon fine O'Brien lavorerà con Viggo Mortensen.



Il libro, scritto da Joanna Molloy e da John “Chickie” Donohue, è basato sulla vera storia di Donohue che lasciò New York nel 1967, con l'obiettivo di raggiungere e condividere qualche birra con i suoi amici d'infanzia mentre loro erano impegnati con l'esercito americano in Vietnam.



Brian Currie e Pete Jones hanno scritto la sceneggiatura con Farrelly. David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Andrew Muscato sono i produttori.



Dylan O'Brien ha recentemente completato il film The Education of Fredrick Fitzell ed ha lavorato a Monster Problems e Infinite, due pellicole attualmente in post produzione.