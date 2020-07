Atomica Bionda: Charlize Theron parla di un possibile sequel

News





08/07/2020 |

Era il 2017 quando David Leitch portò nelle sale cinematografiche Atomica Bionda, action-thriller movie con protagonista Charlize Theron. Il film arrivò ad incassare in tutto il mondo 100 milioni di dollari e da diversi mesi si parla della possibilità di un suo possibile sequel. Se nello scorso aprile Netflix aveva aperto le porte al progetto ora è la stessa Theron a fornire un aggiornamento in merito: "Siamo nella fase di sviluppo in questo momento ed è una delle cose positive accadute durante il lockdown - ha spiegato all'Hollywood Reporter - La quarantena ci ha permesso, tramite Zoom, di sviluppare il tutto con gli sceneggiatori".



Il primo film racconta della missione dell'agente dei Servizi Segreti Lorraine Broughton, pronta a tutto pur di portare a termine una missione impossibile. Accanto alla Theron hanno recitato anche James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan e Toby Jones. Regista del film è stato David Leitch, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa.

Sinossi di Atomica Bionda:

Il premio Oscar® Charlize Theron esplode in estate in Atomica Bionda, un thriller di azione a ritmo serrato che segue il più letale assassino della M16 in una città che pullula di rivoluzionari e traditori. Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.