Hubie Halloween: ripartono le riprese del film con Adam Sandler

News





08/07/2020 |

Mentre negli States il discorso relativo alla pandemia Covid-19 tiene ancora banco, a livello cinematografico diverse case di produzione stanno pianificando una ripresa delle loro attività. E allo stesso modo anche alcune pellicole, ferme ai box, sono pronte a ripartire. Una di queste è Hubie Halloween, opera Netflix che sarà diretta da Steven Brill e con protagonisti Adam Sandler e Julie Bowen.



Stando alle prime informazioni quello che verrà sarà il week-end che aprirà le porte alle riprese, con un primo assaggio che avrà luogo sabato 11 luglio a Los Angeles. In quel giorno - come riportano le indiscrezioni - verranno girate alcune scene con la Bowen.



All'interno del cast di Hubie Halloween troviamo anche Kevin James, Maya Rudolph, Ray Liotta, Steve Buscemi, Rob Schneider, Michael Chiklis e Kenan Thompson.



Ricordiamo che gran parte delle scene della pellicola sono state girate già lo scorso anno in diverse città del Massachusetts lo scorso anno: Salem, Marblehead e Wenham.



Il film racconta la storia di Hubie Dubois che, malgrado la sua devozione alla sua città natale, Salem, è oggetto di scherno da parte di adulti e bambini. Ma quest'anno, quando una minaccia rischia di cancellare la notte di Halloween, sarà proprio Hubie a salvarlo.