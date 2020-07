Tami Stronach reciterà nel fantasy movie Man & Witch

News





08/07/2020 |

Era il 1984 quando uscì nelle sale una delle pellicole destinate ad entrare all'interno della storia del cinema. Stiamo parlando di La Storia Infinita, diretto da Wolfgang Petersen, che vedeva recitare al suo interno anche Tami Stronach, ovvero l'attrice che all'epoca si calò nella parte dell'Infanta Imperatrice.



La carriera cinematografica della Stronach, nonostante il successo di quell'opera, non è però stata ricca di pellicole, anche se ora è stato annunciato che verrà coinvolta in un nuovo progetto. L'attrice reciterà infatti in Man & Witch, film scritto da suo marito Greg Steinbruner. La regia sarà di Rob Margolies e vedrà nel cast anche Sean Astin, Rhea Perlman, Christopher Lloyd e Michael Emerson.



Man & Witch, la cui trama non è stata rilasciata, è stato descritto dai produttori come "un commovente omaggio ai film di fantasia degli anni '80" e come "un'avventura comica che soddisfa e ribalta le aspettative appartenenti all'universo fantasy".



La Stronach interpreterà una strega solitaria, potente e misteriosa, che verrà evocata da un pastore intenzionato a rompere una maledizione causata da un malvagio mago. La storia cambierà quando la strega si innamorerà del pastore.



Le riprese dovrebbero partire il prossimo autunno a New York.