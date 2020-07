Luther: la serie tv con Idris Elba diventerà un film?

News





08/07/2020 |

Nel 2010 ha debuttato grazie alla BBC una serie tv tutta crime dal titolo Luther. Nella serie, composta da cinque stagioni, l'ultima delle quali è andata in onda nel 2019, recitava come protagonista Idris Elba, chiamato ad interpretare il detective John Luther.



Ma quale sarà il destino dello stesso prodotto? I progetti sembrano essere tanti, dal ritorno sul set per la sesta stagione fino alla realizzazione di un possibile film. In un'intervista a Sky News, infatti, Elba ha confessato la possibilità di vedere presto realizzata una pellicola: "Non ci sono piani veri per Luther al momento. Ho detto molto chiaramente che mi piacerebbe vedere Luther tornare come un film. E posso dirvi questo: siamo a tanto così dal realizzarlo".



La possibilità di vedere Luther come pellicola cinematografica e non come una serie era stata già ventilata dallo stesso Elba e dal creatore, nonché sceneggiatore, della serie Neil Cross nel 2011. Il progetto però non è mai stato trasformato per il grande schermo. Che sia questa la volta buona?