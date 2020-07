Monster Hunter: Paul W.S. Anderson e Milla Jovovich parlano di Artemis

News





In attesa di vedere nelle sale il primo adattamento cinematografico di Monster Hunter, il regista del film Paul W.S. Anderson e sua moglie Milla Jovovich, rispettivamente regista e protagonista della pellicola, hanno parlato di Artemis, ovvero il personaggio interpretato dalla stessa star di Resident Evil. Anderson ha spiegato alcuni aspetti interessanti a riguardo: "Ho scritto il ruolo di Artemis per Milla come se fosse l'avatar per un giocatore, così che possa essere un personaggio reale, facilmente riconoscibile, un qualcosa di nuovo nel mondo di Monster Hunter. Anche se il personaggio di Milla, cosi come lo ho concepito, non si può dire sia specificatamente nel gioco, ha scelto comunque l'armatura e le armi che usa solitamente nel videogame. Alcuni aspetti, quindi, sono stati utilizzati nella realizzazione del film - ha dichiarato ad Empire".



Particolari anche i dettagli offerti dalla Jovovich: "Sì, non è basato su un personaggio del gioco. Paul l'ha descritto come il capitano di una squadra di ranger di un esercito che va a salvare i suoi colleghi".



Il cast del film è composto anche da Ron Perlman, Meagan Good, T.I. e Diego Boneta.



Monster Hunter uscirà nelle sale americane a partire dal prossimo 4 settembre.



Sinossi di Monster Hunter:

Dietro il nostro mondo, ce ne è un altro: un mondo di mostri pericolosi e potenti che governano sui loro territori con ferocia mortale. Quando il Tenente Artemis e i suoi leali soldati vengono trasportati dal nostro mondo a quello nuovo dovranno affrontare un pesante shock. Nella sua disperata battaglia per la sopravvivenza contro nemici giganti dai poteri incredibili ed inarrestabili, Artemis farà squadra con un uomo misterioso che sembra aver trovato il modo per respingerli.