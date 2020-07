Jude Law in trattative per interpretare Capitan Uncino nel nuovo film dedicato a Peter Pan

News





08/07/2020 |

Potrebbe esserci una new entry importante in Peter Pan & Wendy, il nuovo live-action movie della Disney dedicato a Peter Pan. Con la compagnia è entrato infatti in trattative Jude Law a cui è stato offerto il ruolo di Capitan Uncino.



Il film sarà diretto da David Lowery da una sceneggiatura scritta da lui stesso con Toby Halbrooks, il tutto ovviamente basato sul romanzo di J.M. Barrie. Al momento il cast comprende Ever Anderson nella parte di Wendy e Alexander Molony nel ruolo di Peter Pan. Altri personaggi non sono stati annunciati.



Il progetto è in fase di definizione con le riprese, inizialmente previste per lo scorso marzo, ma bloccate a causa della pandemia Covid-19.



Jude Law, annunciato per Sherlock Holmes 3, in cui lo rivedremo sempre nella parte di John Watson, ha recitato recentemente in The Rhythm Section e The Nest.