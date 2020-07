Halloween Kills: John Carpenter parla del film

News





08/07/2020

Con Halloween Kills ed Halloween Ends verrà messa la parola fine alla saga di Michael Myers nata verso la fine degli anni settanta grazie a John Carpenter. Questi ultimi due lavori porteranno la firma di David Gordon Green, con il primo che uscirà il prossimo ottobre.



Ma a che punto siamo con lo sviluppo di Halloween Kills? Un aggiornamento lo ha regalato John Carpenter che fa parte del progetto come produttore: "Il montaggio è finito. Lo finiremo definitivamente a New York più o meno nella prossima settimana - ha raccontato a Indiewire -. Il mio lavoro è finito".



Carpenter ha descritto anche come sarà la pellicola: "Parliamo di un qualcosa di diverso. È divertente, intensa e brutale, un film slasher cento volte più grande. È enorme. Non ho mai visto niente del genere".



All'interno del film recitano Jamie Lee Curtis nella parte di Laurie Strode, Judy Greer, che interpreterà Karen, la figlia di Laurie, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Robert Longstreet, Nancy Stephens, Andi Matichak e Nick Castle.



L'uscita è prevista per ottobre.