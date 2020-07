Ant-Man 3: quando partiranno le riprese del film?

News





08/07/2020 |

Poco prima della fine dello scorso anno il regista Peyton Reed era stato confermato alla guida del terzo capitolo di Ant-Man. Il progetto stava viaggiando alla giusta velocità, rispettando le tabelle di marcia, ma la pandemia dovuta al Covid-19 ha bloccato bruscamente il suo motore (e con esso anche tutti i motori degli altri film in lavorazione o pianificati). Lo scorso aprile, però, la Marvel ha aggiornato i fan annunciando l'entrata di Jeff Loveness, lo scrittore che si sarebbe dovuto occupare della sceneggiatura. Una bella novità che però non è stata accompagnata da altre informazioni. Da qui la necessità di sapere quando sarebbe iniziata la produzione del cinecomic.



In attesa di notizie ufficiali una prima voce a riguardo arriva dal portale murphysmultiverse, con l'esperto Charles Murphy che sul suo blog ha specificato che la produzione partirà il prossimo giugno 2021 ad Atlanta e non più il prossimo gennaio come inizialmente pianificato.



Il ritardo nella partenza della produzione resta comunque una buona notizia anche perché si temeva in una temporanea sospensione del progetto. Ad oggi, comunque, resta impossibile confermare tutte le indiscrezioni cinematografiche provenienti dagli States e riguardanti la produzione delle pellicole a causa dell'emergenza Covid-19 ancora in atto. Di conseguenza seguiranno aggiornamenti!