Halloween Kills: il teaser trailer annuncia la nuova data di uscita posticipata di un anno

09/07/2020 |

Dura meno di 30 secondi il primo teaser trailer in lingua originale di Halloween Kills, il penultimo capitolo saga di Michael Myers nata verso la fine degli anni settanta grazie a John Carpenter. E la clip porta con sé una grande novità. La pellicola non arriverà più nei cinema ad ottobre 2020 ma uscirà ad ottobre 2021. David Gordon Green, il regista, e John Carpenter, il produttore, hanno rilasciato anche un comunicato congiunto con il quale spiegano che non avrebbe senso portare in questo momento il film nelle sale, considerando il periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia Covid-19. Il tutto dunque è slittato di un anno, con la speranza che le cose possano cambiare al più presto.



Halloween Kills presenta un mix tra gli attori che hanno fatto la storia del franchise, prima tra tutte Jamie Lee Curtis, tornata nella parte di Laurie Strode. Nel cast troviamo anche Judy Greer, che interpreterà Karen, la figlia di Laurie, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Robert Longstreet, Nancy Stephens, Andi Matichak e Nick Castle.



La sceneggiatura del film è stata scritta da Green, da Debra Hill e Scott Teems.



Qui sotto trovate il teaser!