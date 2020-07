Leigh Whannell in trattative per dirigere Wolfman

News





09/07/2020 |

Dopo il grande successo ottenuto con L'Uomo Invisibile (124 milioni incassati in tutto il mondo dal film), Leigh Whannell potrebbe presto tornare dietro la macchina da presa per un nuovo progetto firmato Universal Pictures. Il regista è entrato in trattative con la compagnia per dirigere Wolfman, film che vedrà protagonista Ryan Gosling. Se il tutto dovesse andare a buon fine Whannell si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura. A bordo del progetto troviamo la Blumhouse Pictures che con il regista ha collaborato per L'Uomo Invisibile.



Per la Universal Pictures si tratta dell'ennesimo progetto volto ad arricchire l'universo dei mostri cinematografici creato in passato e riproposto negli ultimi anni con vari remake.



The Wolf Man debuttò nelle sale nel lontano 1941 con Lon Chaney nella parte del protagonista.