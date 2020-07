The Forever Purge: il film uscirà a luglio 2021

News





09/07/2020 |

Nelle ultime ore sono state annunciate diverse novità riguardanti le nuove date di uscita di alcune pellicole. E a far compagnia ad Halloween Kills e Candyman troviamo anche The Forever Purge, quinto capitolo del franchise. La pellicola farà capolino nei cinema a luglio 2021. La regia del nuovo episodio è stata affidata ad Everardo Gout con James DeMonaco, papà del franchise, che ha scritto la sceneggiatura.



La trama di The Forever Purge non è stata ancora rilasciata ma quello che sappiamo è che il film segnerà la chiusura di tutto.



Il cast comprende: Ana de la Reguera, Leven Rambin, Susie Abromeit, Tenoch Huerta, Joshua Dov, Gregory Zaragoza, Sammi Rotibi e Anthony Molinari.



Con The Forever Purge, la saga chiuderà definitivamente i battenti. Non sono previsti attualmente altri capitoli riguardanti questo franchise nato nel 2013.