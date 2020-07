Shell: Max Minghella dirigerà il progetto

News





HBO Max ha acquisito i diritti di Shell, una sceneggiatura realizzata da Jack Stanley per una pellicola che sarà diretta da Max Minghella. La trama del progetto non è stata rivelata ma le prime informazioni ci raccontano che si dovrebbe trattare di un horror satirico con elementi sci-fi, il tutto ambientato nel mondo della bellezza e della salute.

Della produzione se ne occuperanno Fred Berger e Alicia Van Couvering della Automatik e lo stesso Minghella attraverso la sua Blank Tape. Jamie Bell e Brian Kavanaugh-Jones sono i produttori esecutivi.



Per Max Minghella si tratta della sua seconda opera in carriera da regista dopo Teen Spirit - A un passo dal sogno, uscito nel 2018.



Il cast di Shell non è stato ancora annunciato.