Sam Raimi produrrà un nuovo horror movie che sarà diretto da Rob Savage

News





10/07/2020 |

Sam Raimi presto tornerà nel mondo dei cinecomic con Doctor Stange nel Multiverso della Pazzia, secondo capitolo del franchise Marvel. Per lui si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa per una pellicola cinematografica sette anni dopo Il Grande e Potente Oz. Da produttore, invece, Raimi sta incamerando progetti su progetti, ultimo dei quali è The Grudge.



L'horror movie di matrice giapponese, però, non sarà l'unico film del genere che Raimi produrrà perché è stato annunciato che presto svilupperà un nuovo horror sovrannaturale che sarà diretto da Rob Savage. Dettagli circa la trama non sono stati rilasciati, quello che sappiamo è che il tutto si svolgerà all'interno di una sola location. La sceneggiatura è stata scritta da Micah Ranum.



La Raimi Productions, tramite il suo titolare e Zainab Azizi, si occuperà della produzione mentre la Starlight Media finanzierà e svilupperà il film.