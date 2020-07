Scene da un Matrimonio: in lavorazione una serie del classico di Ingrid Bergman

News





10/07/2020 |

HBO Max ha messo in cantiere una nuova serie che sarà il remake di Scene da un Matrimonio, il classico diretto da Ingrid Bergman nel 1973. Il progetto ricalca l'idea di quello originale, composto da sei episodi e solo successivamente rilasciato in tv prima di fare capolino nelle sale cinematografiche.

Anche questa volta saranno sei gli episodi che andranno a comporre la serie, con Oscar Isaac e Michelle Williams scelti per recitare come protagonisti in quelli che sono stati i ruoli di Liv Ullmann ed Erland Josephson.



Il remake in chiave moderna esplorerà molti dei temi del film originale - amore, odio, matrimonio, divorzio e tradimento - attraverso la vita di questa coppia americana.



La regia sarà di Hagai Levi che ha anche scritto la sceneggiatura.