Jurassic World: Dominion: nessuna sospensione delle riprese

News





10/07/2020 |

Nelle ultime ore si era sparsa la voce di una possibile interruzione delle riprese di Jurassic World: Dominion, il terzo capitolo del franchise. Alcune indiscrezioni raccontavano di un caso di positività al Covid-19 per uno dei membri della crew che lavorano alla pellicola, situazione che avrebbe portato all'immediato blocco dei lavori.



Ma il tutto è stato smentito dalla Universal Pictures, intervenuta per fare chiarezza intorno alla vicenda: "Ogni report che racconta di una sospensione delle riprese di Jurassic World: Dominion è categoricamente falso - è stato dichiarato a comicbookmovie -. La produzione è entrata nel suo quinto giorno e siamo entusiasti di essere di nuovo davanti alla telecamera per questo incredibile progetto".



Ad ospitare il set del film diretto da Colin Trevorrow sono i Pinewood Studios (Regno Unito).



All'interno del nuovo film vedremo tornare Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Inoltre faranno capolino anche gli storici protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.