Charlize Theron smentisce di essere stata contattata dalla Marvel

News





10/07/2020 |

Nel corso della sua carriera Charlize Theron, attrice Premio Oscar, è riuscita a passare da un genere cinematografico all'altro ottenendo sempre dei successi personali. Da film drammatici a commedie, passando per thriller ed action movie, ed uno degli ultimi è stato Atomica Bionda. Ma se c'è un ruolo che la Theron non ha mai interpretato in carriera è quello di una supereroina.



Da tempo si parla sul web di un possibile entrata della star all'interno dell'universo Marvel, sempre alla ricerca quest'ultimo di possibili evoluzioni, ma le strade non sembrano essersi mai incrociate. Ad ammetterlo è stata la stessa Theron nel corso di un'intervista a Variety: "Giuro su Dio. Non ho mai ricevuto nulla. Non sto mentendo. Ma va bene cosi. Sapete cosa? Sto costruendo la mia strada, cercando di creare nuove opportunità. Va bene cosi".

Charlize Theron ha completato recentemente le riprese di Fast & Furious 9 - The Fast Saga e da oggi sarà disponibile su Netflix The Old Guard.