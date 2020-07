Halloween Kills posticipato al 2021: online il teaser trailer italiano

News





Dopo avervi mostrato il teaser trailer internazionale di Halloween Kills, ecco a voi la clip in italiano del film. Già ieri vi avevamo raccontato che la pellicola è stata posticipata ad ottobre 2021 e il teaser è accompagnato dal seguente comunicato a firma David Gordon Green, il regista, e John Carpenter, il produttore.

È con immenso dispiacere che vi scriviamo per dirvi che abbiamo molto discusso dello slittamento del nostro film. Se c’è una cosa che la carriera nell’industria cinematografica ci ha insegnato, è l’inaspettato. Nelle scorse settimane abbiamo seguito con grande preoccupazione le notizie relative alle riaperture cinematografiche. Ne abbiamo parlato e abbiamo fatto del nostro meglio per presentare “Halloween Kills” ai nostri fedeli fan in tutto il mondo e anche al nuovo pubblico a cui speriamo di poter far vivere questa esperienza.





È stata una produzione vibrante e selvaggia. Abbiamo messo insieme un cast di personaggi ben conosciuti come Laurie e Tommy, Lindsey, Lonnie, Marion, Brackett e The Shape, affiancati anche da facce nuove. Abbiamo realizzato in modo aggressivo il secondo capitolo della nostra trilogia di Halloween. Si è sviluppato in un’esperienza che è stato un vero parco giochi creativo e siamo certi che i nostri piaceri disadattati saranno visti come un ingresso inaspettato in questo franchise.





Se uscissimo come programmato quest’anno ad ottobre, dovremmo fare i conti con la realtà che il film verrebbe consumato in un’esperienza cinematografica fortemente limitata. Dopo aver valutato le nostre opzioni, abbiamo scelto di spostare l’uscita del film in sala di un anno.





In aggiunta ad un’uscita tradizionale, Universal ha accettato una presentazione del film in IMAX a ottobre 2021. Stiamo lavorando agli effetti sonori con uno dei più grandi team in grado di farvi sentire gli squarci, le urla e i brividi sotto la vostra pelle. Abbiamo il tempo necessario per completare il film con la qualità che i fan meritano. E la preparazione di “Halloween Ends” è già cominciata.



È un onore lavorare con questi personaggi e passare il tempo ad Haddonfield. Non vediamo l’ora di condividere con voi i prossimi capitoli.



Halloween Kills presenta un mix tra gli attori che hanno fatto la storia del franchise, prima tra tutte Jamie Lee Curtis, tornata nella parte di Laurie Strode. Nel cast troviamo anche Judy Greer, che interpreterà Karen, la figlia di Laurie, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Robert Longstreet, Nancy Stephens, Andi Matichak e Nick Castle.



La sceneggiatura del film è stata scritta da Green, da Debra Hill e Scott Teems.