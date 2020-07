Monster Hunter: annunciata la nuova data d'uscita del film

News





11/07/2020 |

Addio alla possibilità di vedere il prossimo settembre Monster Hunter nelle sale cinematografiche. Anche questo inedito progetto cinematografico ha dovuto subire un cambiamento riguardante la propria data di uscita con la Screen Gems che ha deciso di far uscire il film il 23 aprile 2021.



La pellicola vedrà protagonista Milla Jovovich che recita nella parte del Tenente Natalie Artemis. L'adattamento cinematografico del famoso videogioco della Capcom è diretto da Paul W.S. Anderson che ne ha curato anche la sceneggiatura.



Il cast del film è composto anche da Ron Perlman, Meagan Good, T.I. e Diego Boneta.



Sinossi di Monster Hunter:

Dietro il nostro mondo, ce ne è un altro: un mondo di mostri pericolosi e potenti che governano sui loro territori con ferocia mortale. Quando il Tenente Artemis e i suoi leali soldati vengono trasportati dal nostro mondo a quello nuovo dovranno affrontare un pesante shock. Nella sua disperata battaglia per la sopravvivenza contro nemici giganti dai poteri incredibili ed inarrestabili, Artemis farà squadra con un uomo misterioso che sembra aver trovato il modo per respingerli.