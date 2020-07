Little Monster: Josh Cooley dirigerà il nuovo progetto della Universal Pictures

News





11/07/2020 |

La Universali Pictures ha deciso di realizzare un progetto cinematografico live-action dal titolo Little Monster. Il film sarà diretto da Josh Cooley e sarà prodotto da Todd Lieberman e David Hoberman della Mandeville Films.



Il progetto si basa su profili artistici e character design del concept artist Crash McCreery e prenderà spunto anche dalla ricca storia dello studio che comprende un numero incredibile di film dedicati ai mostri. McCreery sarà anche il produttore esecutivo. La trama non è stata rivelata ma le indiscrezioni raccontano che il progetto sarà come una lettera d'amore destinata ai classici di Hollywood e alla storia del cinema, con una storia che andrà a vedere da vicino l'evoluzione dei mostri. Maggiori dettagli non sono stati attualmente forniti.



Per la Universal Pictures si tratta dell'ennesimo progetto cinematografico nato per arricchire l'universo destinato ai mostri. Proprio pochi giorni fa lo studio ha annunciato di voler realizzare anche il remake di The Wolfman.