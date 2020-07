Il telefono del Signor Harrigan di Stephen King diventerà un film

News





11/07/2020 |

I due produttori Ryan Murphy e Jason Blum lavoreranno con Netflix per trasformare in un film la short story di Stephen King dal titolo Mr. Harrigan’s Phone. La storia in questione appartiene alla collezione If it Bleeds, conosciuta in Italia con il titolo Se scorre il sangue e composta da cinque storie.



Il telefono del Signor Harrigan, questo il titolo italiano, apre in pratica la raccolta e racconta dell'amicizia tra un ragazzo di un paesino degli Stati Uniti e un imprenditore facoltoso, ormai in pensione. L'amicizia tra i due spinge il giovane a regalare al suo amico uno smartphone con l'obiettivo di fargli controllare a distanza le azioni in borsa. Quando l'anziano muore lo stesso smartphone verrà inserito nella sua bara come gesto d'affetto ma lo strumento si trasformerà come un mezzo per comunicare ancora, nonostante la morte, con l'adolescente.



John Lee Hancock, regista di Saving Mr. Banks, si occuperà di scrivere la sceneggiatura e di dirigere il film.



Carla Hacken produrrà il film con Murphy e Blum, mentre Marci Wiseman e Jeremy Gold della Blumhouse Television saranno i produttori esecutivi.