Luca Guadagnino parla del suo Scarface

11/07/2020 |

Quello del remake di Scarface è un progetto di cui si parla dal 2011. Diversi sono i registi che nel corso degli ultimi anni sono stati accostati al film, come ad esempio Antoine Fuqua, ma alla fine è stato scelto il regista italiano Luca Guadagnino.



La pellicola è in fase di sviluppo e c'è molta curiosità nel capire come Guadagnino realizzerà il film e quale sarà la storia dopo quella di Tony Camonte del 1932 e quella di Tony Montana del 1983.



E del progetto lo stesso Guadagnino ha parlato a Variety, spiegando la sua visione.



"La gente sostiene che io faccia solo remake ma la verità è che il cinema è come se avesse rifatto se stesso nel corso della sua esistenza. Questo non vuol dire essere pigri o non essere capace di trovare storie originali. Si tratta di guardare a ciò che alcune storie possono dire se inserite in questo contesto temporale. Il primo Scarface di Howard Hawks era ambientato durante l'epoca del proibizionismo. Cinquant'anni dopo Oliver Stone e Brian De Palma hanno realizzato la loro versione, diversa da quella di Hawke. Ma entrambi possono essere considerati come due meravigliose sculture. Speriamo che anche la nostra, più di quarant'anni dopo, possa essere degna di un'altra riflessione su un personaggio che possiamo considerare come un paradigma per le nostre pulsioni di eccesso e ambizione".