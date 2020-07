Lutto nel mondo del cinema: è scomparsa Kelly Preston, moglie di John Travolta

News





13/07/2020 |

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Kelly Preston, attrice 57enne moglie di John Travolta. La Preston da due anni combatteva contro un tumore al seno.



Tramite il suo account Instagram, John Travolta ha rilasciato un comunicato: "E' con il cuore addolorato che vi informo che la mia splendida moglie Kelly ha perso la sua battaglia, durata due anni, con il cancro al seno. Ha combattuto una battaglia coraggiosa con l'amore ed il supporto di tante persone... Mi prenderò del tempo per stare con i miei figli che hanno perso la loro madre, quindi perdonatemi in anticipo se non avrete notizie da noi per un po'".



Kelly Preston, attrice e modella, ha esordito nel cinema nel 1983 con il film Dieci Minuti a Mezzanotte di J. Lee Thompson. Nel corso della sua carriera ha recitato anche nella commedia I Gemelli di Ivan Reitman e Jerry Maguire di Cameron Crowe. L'ultima pellicola nella quale ha recitato è stata Gotti - Il Primo Padrino di Kevin Connolly e con protagonista suo marito John Travolta.