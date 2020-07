L'Uomo Invisibile: il prossimo 22 luglio arriva l'Home Video

News





13/07/2020 |

Il prossimo 22 luglio arriverà l'home video di L'Uomo Invisibile, l'horror movie della Universal Pictures diretto da Leigh Whannell. L'opera sarà disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD. All'interno dell'home video sarà possibile vedere anche contenuti speciali esclusivi come per esempio alcune delle scene eliminate, l'intervista alla protagonista Elisabeth Moss e al resto del cast, una featurette speciale con protagonista il regista e un altro speciale dedicato allo stesso film.



L'adattamento del famoso romanzo di H.G. Wells vede protagonista Elisabeth Moss affiancata da Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Storm Reid e Amali Golden.



L'Uomo Invisibile, la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Whannell, è prodotto da Jason Blum e Kyle Du Fresne. Produttori esecutivi sono Leigh Whannell, Couper Samuelson, Beatriz Sequeira, Jeanette Volturno, Rosemary Blight e Ben Grant.



Sinossi di L'Uomo Invisibile:

Ciò che non riesci a vedere può farti del male. La vincitrice dell'Emmy Elisabeth Moss (Noi; The Handmaid's Tale di Hulu) è la protagonista di una terrificante storia in chiave moderna sull'ossessione, ispirata ad uno dei mostri più popolari della Universal. Intrappolata in una relazione violenta e manipolatrice con un ricco e brillante scienziato, Cecilia Kass (Moss) scappa nel cuore della notte facendo perdere le sue tracce, con l'aiuto di sua sorella (Harriet Dyer, Straight Tutta Compton) e della figlia adolescente di quest'ultimo (Storm Reid, Euphoria della HBO). Ma quando il violento ex di Cecilia (Oliver Jackson-Cohen, Hill House di Netflix) si suicida e le lascia in eredità una parte cospicua della sua vasta fortuna, Cecilia inizia a vacillare, nel suo disperato tentativo di dimostrare di essere braccata da qualcuno che nessuno può vedere.