Giancarlo Esposito parla di una possibile collaborazione con la Marvel

13/07/2020 |

Giancarlo Esposito, attore famoso anche per aver dato vita al personaggio di Gus Fring visto nelle serie Breaking Bad e Better Call Saul, ha avuto modo di parlare anche di una possibile collaborazione con la Marvel. L'attore ha raccontato che sarebbe entusiasta di far parte di un progetto simile: "Girano tutte queste voci su me e la Marvel e mi piacerebbe lavorare con loro, non l'ho mai nascosto. Quello che fa la Marvel credo sia fantastico e mi piacerebbe realizzare un qualcosa di duraturo".



Esposito ha proseguito analizzando a fondo la questione: "Potrebbe essere il mio prossimo passo e mi piacerebbe interpretare alcuni personaggi che credo abbiano cambiato davvero il mondo attraverso le loro azioni. Mi auguro possa nascere qualcosa".



La star ha raccontato anche dei primi contatti con la compagnia: "Mi hanno proposto un qualcosa per il loro dipartimento televisivo ma se interpreti un personaggio per la tv difficilmente puoi portarlo al cinema".