Bird Box: avrà un sequel il film con Sandra Bullock

13/07/2020 |

Era il 2018 quando arrivò su Netflix Bird Box, horror sci-fi movie con protagonista Sandra Bullock. Il film, diretto da Susanne Bier, si presentò con una sceneggiatura scritta da Eric Heisserer ed era basato sul libro di Josh Malerman. E lo scrittore, visto il successo ottenuto, ha deciso di mettersi all'opera per realizzare il secondo capitolo letterario che, salvo intoppi, vedrà la luce anche a livello cinematografico.



Durante un'intervista rilasciata ad Inverse, Malerman ha confermato che il secondo libro si chiama Malorie e sul film ha annunciato: "Non posso raccontare molto circa il progetto ma vi dico che il film si farà".



Bird Box, per quanto riguarda Netflix, detiene il record di film più visto di sempre sulla piattaforma. Il suo cast, oltre alla Bullock, era composto anche da John Malkovich, Sarah Paulson, Jacki Weaver, Tom Hollander, Rosa Salazar, Trevante Rhodes e BD Wong

Sinossi di Bird Box:

Un'inquietante presenza invisibile ha spinto quasi tutti al suicidio. Cinque anni dopo una sopravvissuta e i due figli cercano disperatamente di raggiungere la salvezza.